ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية بأن الإدارة الأمريكية لن تسمح بوجود أسلحة نووية على الأراضي الإيرانية.

وقال ترامب، قبيل محادثات إدارته مع إيران اليوم السبت، إنه لا يريد أن تمتلك طهران قدرات نووية، بحسب ما نقلته شبكة أخبار أمريكية على موقعها الإلكترونى.

وتابع ترامب على متن طائرة الرئاسة فى طريقه إلى فلوريدا ليلة السبت: “أريد ألا يمتلكوا سلاحا نوويا. أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة، لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووى”. وأضاف: “سنتفاوض معهم يوم السبت.. لدينا اجتماع مهم معهم”.

وأضاف: “مع إيران، أريدهم أن يزدهروا، لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووى”.

يشار إلى أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيبحثون فى سلطنة عمان اليوم معايير حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى. وسيكون وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكى الخاص ستيف ويتكوف المفاوضين الرئيسيين.

