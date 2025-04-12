اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الوضع الإنساني في قطاع غزة "جحيم على الأرض"

وصفت ميريانا سبولياريتش إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع الانساني في قطاع غزة بأنه "جحيم على الأرض"، محذرة من أن الامدادات للمستشفي الميدانى التابع للجنة ستنفد خلال أسبوعين.

وأبدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، قلقها بشأن سلامة العمليات الانسانية في قطاع غزة، موضحة أن تحرك السكان أمر بالغ الخطورة، لكن الأمر خطير بشكل خاص بالنسبة إلى عمل الطواقم الطبية وفرق الإنقاذ على الأرض.

وتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات جنيف التي من شأنها تطبيق قواعد السلوك المتفق عليها دوليا أثناء الحروب، وعادة ما تتحدث بشكل سري مع الأطراف المتحاربة فقط عندما تعتقد بوجود انتهاكات تحدث على الأرض.