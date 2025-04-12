إصابة 3 أشخاص في حريق مستودع أنابيب بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية في الساعات الاولي من صباح اليوم علي حريق اندلع بمستودع انابيب بعزبة عبدالعاطي الاشقر التابعة لمركز منيا القمح .

وقال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إن الحريق الذي نشب بعزبة عبد العاطي الأشقر ببيشة عامر مركز منيا القمح تم السيطرة عليه بالكامل دون وقوع وفيات.

١١ سيارة إطفاء

من جانبها أوضحت الدكتورة اسماء عبد العظيم الطاهر المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية انه فور وصول بلاغ إلى غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة ، يفيد بنشوف حريق بمستودع لإسطوانات الغاز بعزبة عبد العاطي الأشقر بيشة عامر بمركز منيا القمح، علي الفور كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلاً من اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد ، بالإنتقال إلى مكان الحريق ومتابعة الإجراءات اللازمة للسيطرة علي الحريق ، حيث تم الدفع ب ١١ سيارة إطفاء و ٧ سيارات إسعاف.

توفير لرعاية للمصابين

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوجيه الرعاية المتخصصة للمصابين والبالغ عددهم ٣ حالات ، إثنين منهم حالتي إختناق وتم نقلهم لمستشفى بلبيس لتلقيهم العلاج والرعاية اللازمة، وتم نقل الحالة الثالثة المصاب بجرح بفروة الرأس لمستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج ، وتم خروج جميع الحالات بعد تلقيها لرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه تم السيطرة الكاملة على الحريق وجاري الآن عملية التبريد.