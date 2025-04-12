السبت 12/أبريل/2025 - 08:35 ص

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 12 أبريل 2025، استقرارًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، مع استمرار حالة الترقب لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء، في ظل التغيرات المستمرة بأسعار الدولار عالميًا وتطورات أسواق المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر

فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5360 جنيهًا للبيع، مقابل 5331 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 4913 جنيهًا للبيع، و4887 جنيهًا للشراء.

أما الذهب عيار 21، والذي يُعد الأكثر رواجًا في السوق المصري، فقد سجل نحو 4690 جنيهًا للبيع، و4665 جنيهًا للشراء، بينما استقر عيار 18 عند مستوى 4020 جنيهًا للبيع، و3999 جنيهًا للشراء. وشهد عيار 14 سعرًا بلغ 3127 جنيهًا للبيع، و3110 جنيهات للشراء، في حين سجل عيار 12 نحو 2680 جنيهًا للبيع، و2666 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للأسعار الأكبر، فقد بلغت قيمة الأونصة في السوق المحلي حوالي 166715 جنيهًا للبيع، و165826 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37520 جنيهًا للبيع، و37320 جنيهًا للشراء. وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة ما يقرب من 3237.73 دولار، وسط متابعة دقيقة لحركة الأسواق العالمية وتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية.