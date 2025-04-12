السيسي يستقبل رئيس إندونيسيا اليوم لبحث تعزيز العلاقات واستعادة استقرار الشرق الأوسط

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث يتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل إستعادة الإستقرار بالشرق الأوسط.

في سياق أكد السيسي والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” مؤخرا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ورفض تهجير الفلسطينيين.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون ، مؤخرا مدينة العريش.

الوقف الفوري لإطلاق النار

و أكد السيسي وماكرون خلال الزيارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة، مشددين على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.