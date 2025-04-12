محاكمة طبيب تجميل بتهمة التسبب في وفاة فتاة بالتجمع اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم "ش. أ."، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة الفتاة "ش. ش."، بعد أن قام بحقنها بمادة تجميلية داخل أحد مراكز التجميل بمنطقة التجمع الخامس، مما أدى إلى إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي أودت بحياتها.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما توجهت المجني عليها إلى أحد مراكز التجميل الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، بغرض إجراء جلسة حقن تجميلي باستخدام مادة "بادي فيلر".

وخلال تنفيذ الإجراء التجميلي على يد المتهم، فقدت الفتاة وعيها فجأة.

ورغم استعادتها للوعي بعد دقائق، إلا أنها بدأت تشعر بحالة إعياء شديدة واضطراب تنفسي، مما استدعى نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد وصولها للمستشفى، فقدت الوعي مرة أخرى، ولقيت مصرعها متأثرة بجلطة في الشريان الرئوي، بحسب ما كشفت عنه الفحوصات الطبية الأولية.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم "ش. أ." عقب ورود بلاغ بوفاة فتاة نتيجة خطأ طبي في مركز تجميل بالتجمع الخامس.

وباشرت جهات التحقيق المختصة عملها في القضية، التي حملت رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، حيث تم فتح تحقيقات موسعة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد مسؤوليات المتسببين.