اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على طفلة في حمام عمومي بالعاشر

تنظر محكمة الجنايات المختصة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم خيري صلاح 34 سنة عاطل، بتهمة التعدي على فتاة قاصر داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان.

إحالة المتهم للجنايات

وكان المستشار أسامة الشاعر المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق، أحال المتهم في واقعة التعدي على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بمدينة العاشر من رمضان إلى محكمة الجنايات، عقب تسلم تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض الطفلة لإصابة بالغة ونزيف حاد نتيجة الاعتداء.



بدأت الواقعة عندما استغل المتهم، وجود الطفلة بمفردها داخل دورة مياه عمومية في سوق "ابني بيتك" بالحي العاشر، وقام بالاعتداء عليها بالقوة.

وعند سماع الأهالي صرخات الطفلة، هرعوا إلى المكان وتمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.

اعترف المتهم بجريمته، مبررًا فعلته باضطراب نفسى واستمعت النيابة إلى شهادات الشهود، الذين أكدوا صحة الواقعة، كما انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة، وأخطرت نجدة الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسي للمجني عليها.