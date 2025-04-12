تايوان تعلن عقد أول جولة محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، بأن حكومة تايوان أعلنت عقد أول جولة محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الجديدة على عدد من الدول لمدة 90 يومًا، في قرار مفاجئ بعد أقل من 24 ساعة على تطبيق رسوم جمركية جديدة مرتفعة على عشرات الشركاء التجاريين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له إن الدولار الأمريكي سيشهد ارتفاعًا في قيمته بمجرد أن "يفهم الناس" ما تقوم به إدارته.

وأضاف ترامب أن سوق السندات كان يمر بفترة ركود، لكنه تمكن من حل المشكلة. وأشار إلى أن الحد الأدنى للرسوم الجمركية هو 10%، مع إمكانية وجود بعض الاستثناءات.

البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الصيت وصلت إلى 145%

ويوم الخميس الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة على الصين قد وصلت إلى 145%.

وفي هذا السياق، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، من غير المتوقع أن تُخفض إلى أقل من 10%.

وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن هاسيت قال: "أعتقد أن الجميع يعلم أن 10% هو الحد الأدنى للرسوم الجمركية التي نطبقها، ولتخفيضها يحتاج الأمر إلى اتفاق استثنائي يتطلب موافقة الرئيس".