جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا على شمال رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف حيي النصر والسلام شمالي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما شنت مدفعية جيش الاحتلال قصفًا على المناطق الشمالية الغربية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية بشكل مكثف على مناطق شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية برفح الفلسطينية

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المباني السكنية في الأحياء الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ليد شرقي طولكرم بالضفة الغربية، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع البلدة. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإلقاء قنابل إنارة في منطقة شرقي حي التفاح، شرق مدينة غزة.

مصابون إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي

مساء أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود مصابون إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.