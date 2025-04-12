الخارجية الإيرانية: وفد التفاوض يتوجه إلى مسقط برئاسة عباس عراقجي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن فريق التفاوض، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، توجه اليوم السبت إلى العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن طهران عازمة على استغلال كل الإمكانات المتاحة للحفاظ على هيبتها ومصالحها الوطنية.

ترامب يتوعد إيران برد عسكري إسرائيلي حال فشل مفاوضات النووي

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد إيران في حال فشلت المحادثات النووية المقبلة. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أن إسرائيل ستكون لها دور قيادي إلى جانب الولايات المتحدة في أي عملية عسكرية محتملة ضد طهران.

وفي رده على سؤال حول الخيار العسكري، قال ترامب: "إذا استدعى الأمر تدخلًا عسكريًا، فإننا لن نتردد في استخدامه". وأضاف أن إسرائيل ستكون شريكًا رئيسيًا في هذه العملية، وستقودها. ومع ذلك، تراجع ترامب بعد ذلك وقال: "لكن لا أحد يقودنا. نحن من يقرر ما نفعله"، في إشارة غير مباشرة إلى إمكانية قيام إسرائيل بشن ضربة عسكرية.

ليفيت: هدف ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي

وأمس الجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المفاوضات مع إيران ستكون مباشرة، وإن إدارة ترامب تعتبر الحوار المباشر هو الخيار الأنسب لتحقيق الأهداف الأمنية الأمريكية في المنطقة.

أشارت ليفيت إلى أن الهدف الأساسي للرئيس الأمريكي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي، مشيرة إلى أن ترامب يعتقد بأهمية الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة في تحقيق هذا الهدف.

كما شددت على الموقف القوي للولايات المتحدة، قائلة: "إما أن تستجيب إيران لمطالب الرئيس ترامب، أو ستتحمل عواقب وخيمة"، مؤكدة أن جميع الخيارات مطروحة أمام الولايات المتحدة، وأن القرار النهائي في يد طهران.

كما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه من المقرر أن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران اليوم السبت، في سلطنة عمان، لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.