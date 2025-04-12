صندوق النقد الدولي يوافق على قرض للأرجنتين بقيمة 12 مليار دولار

وافق صندوق النقد يوافق على قرض للأرجنتين بقيمة 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويل مدته 4 أعوام بقيمة 20 مليار دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين مع الأرجنتين بشأن حزمة إنقاذ مالية بقيمة 20 مليار دولار.

تعد هذه الخطوة بمثابة طوق نجاة للرئيس خافيير مايلي لمواصلة الجهود حتى يصل ببلاده إلى إصلاح اقتصادي، فإن حصول الأرجنتين على السيولة النقدية من صندوق النقد الدولي يعد أمرًا حيويًا، إذ يُمكن الحكومة من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي المنهكة، والتي تُعد ضرورية لتسديد الديون ورفع القيود الصارمة المفروضة على العملة المحلية.