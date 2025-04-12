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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقصف بالمدفعية مناطق بمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية على المناطق الشمالية الغربية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. 

كما نفذ جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية بشكل مكثف على مناطق شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية برفح الفلسطينية

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المباني السكنية في الأحياء الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ليد شرقي طولكرم بالضفة الغربية، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع البلدة.  وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإلقاء قنابل إنارة في منطقة شرقي حي التفاح، شرق مدينة غزة.

مصابون إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي

مساء أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود مصابون إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب شابا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

إعلام فلسطيني قوات الاحتلال قصف بالمدفعية بيت لاهيا شمالي قطاع غزة