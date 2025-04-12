أسعار ومؤشرات العملات الرقمية.. بيتكوين تواصل الارتفاع وسولانا تتصدر المكاسب

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم السبت 12 أبريل 2025 حالة من التباين في الأداء، حيث واصلت بعض العملات صعودها وسط تحركات إيجابية في السوق، في حين سجلت أخرى تراجعاً طفيفاً في قيمتها. وجاءت بيتكوين في صدارة العملات الأعلى قيمة، بينما تفوقت سولانا من حيث نسب النمو خلال الـ24 ساعة الماضية.

بيتكوين تقترب من 84 ألف دولار

ارتفعت عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.43% خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتسجل سعرًا يبلغ 83,178.8 دولارًا، مدعومةً بحجم تداول يومي قدره 40.44 مليار دولار، ما يمثل نحو 45.14% من إجمالي حجم السوق، لترتفع القيمة السوقية للعملة إلى حوالي 1.65 تريليون دولار.

إيثريوم تحافظ على مكاسب طفيفة

واصلت إيثريوم (ETH) أدائها الإيجابي وسجلت ارتفاعًا بنسبة 0.94% لتصل إلى 1,557.22 دولارًا، على الرغم من تراجعها الأسبوعي الذي بلغ -14.55%. وبلغ حجم تداولها اليومي 13.81 مليار دولار، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 188.46 مليار دولار.

تيثر ويو إس دي كوين يستقران

استقرت العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) عند 0.9996 دولارًا ويو إس دي كوين (USDC) عند 1.0004 دولارًا، مع تقلبات طفيفة لم تتجاوز ±0.03%، ما يعكس حالة من الثبات في هذه العملات المستخدمة بكثافة في التداولات اليومية.

سولانا تتصدر المكاسب

حققت عملة سولانا (SOL) أعلى نسبة ارتفاع بين العملات الكبرى، حيث قفزت بنسبة 5.83% لتصل إلى 120.77 دولارًا، وسط تداولات بلغت 3.97 مليار دولار، لترتفع قيمتها السوقية إلى 62.51 مليار دولار.

أبرز العملات الأخرى

BNB (بينانس كوين): سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.00% لتصل إلى 585.11 دولارًا.

ريبل (XRP): ارتفعت بنسبة 0.95% مسجلة 2.0133 دولارًا، رغم خسائر أسبوعية بلغت -5.47%.

دوج كوين (DOGE): ارتفعت بنسبة 1.39% لتصل إلى 0.1587 دولارًا.

كاردانو (ADA): انخفضت بشكل طفيف بنسبة -0.26% إلى 0.6200 دولارًا.

ترون (TRX): ارتفعت بنسبة 2.26% إلى 0.2417 دولارًا.

تشاين لينك (LINK): ارتفعت بنسبة 1.50% مسجلة 12.55 دولارًا.

أفالانش (AVAX): صعدت بنسبة 2.62% لتبلغ 19.01 دولارًا.

العملات الرقمية الأكثر نشاطًا

إلى جانب بيتكوين وإيثريوم، برزت بعض العملات الأخرى من حيث النشاط في التداولات:

GALA: ارتفعت بنسبة 1.35% لتسجل 0.01431 دولارًا.

PEPE: صعدت بنسبة 1.62% إلى 0.00000689 دولارًا.

FIL: حققت مكاسب بنسبة 2.53% لتصل إلى 2.44 دولارًا.

تراجعات ملحوظة

سجلت بعض العملات خسائر واضحة، أبرزها:

Toncoin (TON): تراجعت بنسبة -3.78% خلال 24 ساعة، وبنسبة -17.24% خلال الأسبوع.

HBAR (هيدرا): انخفضت بنسبة -1.85% رغم مكاسب أسبوعية طفيفة.

LEO: هبطت بنسبة -1.36% إلى 9.2902 دولارًا.

القيمة السوقية والتوقعات

تُظهر المؤشرات أن السوق لا يزال يتمتع بزخم تداول قوي، مع هيمنة واضحة لبيتكوين وإيثريوم. ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وأساسية جديدة قد تؤثر على حركة العملات خلال الأيام المقبلة، خاصةً في ظل التقلبات العالمية في الأسواق المالية.