ليست الأولى.. مفاجأة جديدة في قضية المتهم بإنهاء حياة سائق أوبر بالإسكندرية

مفاجأة جديدة كشفتها التحقيقات التي يجريها رجال مباحث القاهرة، مع المتهم بقتل سائق أوبر بعد استدراجه لمحافظة الإسكندرية وخنقه حتى الموت، وإلقاء جثته من أعلى منطقة جبلية بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، إذ تبين أن المتهم قام بقتل شاب سوداني الجنسية في نوفمبر عام 2022، بعد استدارجه بحجة بيع سيارة له، وقام بالتخلص منه ودفن الجثة في منطقة تحت الإنشاء خاصة بمشروع المونوريل بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم أوهم المجني عليه أنه يعمل ضابطا بالجمارك وسوف يوفر له سيارة حديثة بسعر مخفض، لإستدراجه وقتله والإستيلاء علي المبلغ المالي بحوزته.

كما كشفت التحقيقات عن وجود متهمين جدد شركاء المتهم الرئيسي المدعو أمير، وأمكن القبض علي اثنين منهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الرئيسي ينتحل صفة قبطان بحري وعثر بحوزته علي كارنيه مزور، كان يقوم باستخدامه في الكمائن الأمنية لعدم استيقافه أو تفتيشه.



بداية البلاغ

كان ورد بلاغ لضباط قسم شرطة حلوان من أحد الأشخاص يفيد بتغيب والده ويدعى "هاني طه محمد"، والذي يعمل سائق اوبر، عن المنزل، وانقطعت الاتصالات معه، وكان اخر اتصال أخبرهم فيه بسفره إلى مدينة الإسكندرية لتوصيل أحد الأشخاص بطبيعة عمله.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تبين قيام عاطل يدعى أمير ياسر عبدالسلام يوسف، 27 سنة، ومقيم مساكن اطلس دائرة قسم حلوان، باستدراج الضحية بحجة توصيله لمحافظة الإسكندرية وقام بخنقه داخل شقة، واستعان بشقيقه وحملا الجثة داخل شنطة السيارة وقاما بإلقائه من أعلى منطقة جبلية بمدينة 15 مايو. وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهم الرئيسي وشقيقه.

وبمناقشة المتهم، اعترف بالتخلص من السائق، بعدما استدرجه الي شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعدما قام بخنقه باستخدام يديه، ولم يستطع السائق المقاومة نظرًا لوجود عجز بقدمه اليسرى، وذلك بغرض سرقة سيارته، وبعدها حاول إخفاء الجثمان ولكنه لم يستطع حمله، فقرر التواصل مع شقيقه ويدعي كريم ياسر عبدالسلام، 30 سنه، عاطل ومقيم بذات العنوان، الذي استقل سيارة أجرة وقرر السفر للجاني ومساعدته في إخفاء الجثة، حيث تم وضعه داخل غطاء السيارة، ووضعه في شنطة السيارة المملوكة للمجني عليه، وتم اصطحابه الي القاهرة.



اعترفات المتهم

واستكمل المتهم في اعترافاته أمام رجال المباحث قائلا: وصلنا مدينة 15 مايو ورميناه من فوق الجبل واخفينا السيارة في إحدى المجاورات بمدينة 15 مايو، تمهيدًا لبيعها، كما قام المتهم ببيع هات المتوفي وهو ماركة أوبو، لأحد محلات المحمول بدائرة قسم شرطة الموسكي.

وتم الإرشاد عنه، وضبط الهاتف المحمول، بمعرفة الرواد محمود سعداوي وأحمد فتحي، معاوني وحدة مباحث قسم شرطة حلوان. وتم إبلاغ رجال الحماية المدنية الذين تمكنوا من استخراج جثة القتيل، والتي قام الجناة بإلقائها من أعلى جبل بمدينة 15 مايو.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

