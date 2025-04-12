فلسطين.. قصف مدفعي مكثف من آليات إسرائيلية شرق جباليا شمال غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بقذائف مدفعية بشكل مكثف مناطق شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية برفح الفلسطينية

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المباني السكنية في الأحياء الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ليد شرقي طولكرم بالضفة الغربية، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع البلدة. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإلقاء قنابل إنارة في منطقة شرقي حي التفاح، شرق مدينة غزة.

مصابون إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي

ومساء أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود مصابون إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب شابا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.