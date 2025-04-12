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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: عندما يدرك الناس ما نقوم به أعتقد أن قيمة الدولار سترتفع

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له إن الدولار الأمريكي سيشهد ارتفاعًا في قيمته بمجرد أن "يفهم الناس" ما تقوم به إدارته.

وأضاف ترامب أن سوق السندات كان يمر بفترة ركود، لكنه تمكن من حل المشكلة. وأشار إلى أن الحد الأدنى للرسوم الجمركية هو 10%، مع إمكانية وجود بعض الاستثناءات.

البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الصيت وصلت إلى 145%

ويوم الخميس الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة على الصين قد وصلت إلى 145%.

وفي هذا السياق، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، من غير المتوقع أن تُخفض إلى أقل من 10%.

 وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن هاسيت قال: "أعتقد أن الجميع يعلم أن 10% هو الحد الأدنى للرسوم الجمركية التي نطبقها، ولتخفيضها يحتاج الأمر إلى اتفاق استثنائي يتطلب موافقة الرئيس".

ترامب بعد إجراء فحص طبي: أنا في حال أفضل من أي وقت مضى

وأمس الجمعة، قال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" عن إتمام الفحص الطبي الأول خلال ولايته الرئاسية الثانية ، : "أنا في حال أفضل من أي وقت مضى، ومع ذلك، من الضروري إجراء هذه الفحوصات".

وقال إعلام أمريكي أن الفحص الطبي قد يوفر أول تفاصيل حول حالة ترامب الصحية منذ تعرضه لإصابة طفيفة في أذنه إثر تعرضه لمحاولة اغتيال أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي.

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