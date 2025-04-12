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السبت 12 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حظك اليوم السبت 11 أبريل 2025 وتوقعات الأبراج

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لكل برج صفاته وشخصيته التي تخصه وعلى حسب شخصيته تكون توقعات سلوكياته مع الآخرين. 

الحمل

تحقق تقدما كبيرا في العمل بسبب تركيزك وإبداعك.

الثور 

لديك طاقة إيجابية تدفعك نحو تحقيق أهدافك المهنية بثقة كبيرة.

الجوزاء 

اليوم يومك فهو يوم الإنجاز لكل أعمالك بكفاءة.

السرطان 

ستحقق أهدافك المهنية بسرعة تفاءل ذلك بسبب حماسك القوي.

الأسد 

كن حذرا اليوم فربما تواجه تحديات كثيرة.

العذراء 

ستواجه مجموعة من المهام والمسؤوليات التي تتطلب منك سرعة البديهة والتركيز العالي فكن حاسما.

الميزان 

تفائل بالخير، فلديك تحقيق تقدم كبير في العمل بفضل مهاراتك التحليلية.

العقرب 

أنت متألق بفضل ذكائك الاجتماعي. 

القوس 

يوم مشرق..ابدأ يومك بطاقة إيجابية تدفعك لإنجاز المهام بكفائة عالية.

الدلو 

بالصبر والتنظيم ستحقق تقدما كبيرا في العمل. 

الحوت 

بسبب مهاراتك الفريدة ستثبت نفسك في العمل..اغتنم الفرصة. 

برج الحوت برج العقرب برج الدلو الابراج توقعات الأبراج