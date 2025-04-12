صرخات على حافة الكبوت| سيارات «البيك أب» تحصد الأرواح بالمنيا وقرارات رادعة لمخالفين الحظر

تظل سيارات الربع نقل «البيك أب» مصدرًا رئيسيًا للمخاطر وحصد الأرواح حيث تسببت تلك السيارات فى العديد من الحوادث وأودت بحياة مئات الأشخاص، وأصبحت خطرًا متحركًا يُهدد المواطنين حيث سجلت هذه الحوادث حوالي 332 حالة وفاة وقرابة 717 إصابة و342 حادثًا وإتلاف 336 سيارة خلال عام واحد نتيجة الاستخدام غير القانوني لسيارات «البيك أب».



وفى هذا الإطار أكدت محافظة المنيا فى بيان لها أنها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات تحريضية ومغلوطة تستهدف إحباط العمل بمنظومة استبدال سيارات “البيك أب” بسيارات ميكروباص حضارية، والتي تم إطلاقها استجابة لرغبة المواطنين وحرصًا على أرواحهم وسلامتهم وكرامتهم.

وأشارت المحافظة فى ببانها أن هذه المنظومة جاءت تلبية لمطالب ملحة ومتكررة من أبناء المحافظة من كافة فئات وأطياف المجتمع وخاصة عقب تزايد معدلات الحوادث والوفيات والإصابات والعاهات المستديمة الناتجة عن الاستخدام غير القانوني لمركبات “البيك أب” في نقل الركاب.

وأكدت المحافظة في بيانها أن استخدام سيارات البيك أب فى نقل الركاب يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور، حيث إن هذه المركبات مصرح لها فقط بنقل البضائع، وليس المواطنين.

وأضافت المحافظة فى بيانها أن من عوامل الخطورة الشديدة هي قيام بعض سائقي هذه المركبات بتحميل الركاب على الأسطح، مما يزيد من تعرضهم للحوادث.

هذا وأسفرت حوادث سيارات البيك أب عن وقوع أكثر من 332 حالة وفاة وما يقرب من 717 إصابة و342 حادثا وإتلاف 336 سيارة خلال العام الماضى.



وقد شهدت المنظومة منذ انطلاقها نجاحًا كبيرًا بمراكز المحافظة، حيث تم استبدال ما يزيد عن 2000 فى مركز ومدينة المنيا تحديدًا مما جعلها خالية من سيارات البيك أب وهو ما يعكس الإقبال الواسع من المواطنين على المبادرة، التي وفرت لهم وسيلة نقل حضارية وآمنة ومريحة.

هذا وأشار البيان أن هذه المنظومة حققت أرباحًا ملموسة لأصحاب السيارات الميكروباص الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، ويقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من العائد اليومي الذى يصب فى صالح مالكى تلك المركبات ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى إلى جانب تسديد أقساط ميسرة من قبل البنك الزراعى وفق بروتوكول تم توقيعه بين المحافظة والبنك للتيسير على أصحاب السيارات المستبدلة أو الراغبين فى الاستبدال.

ونفت المحافظة فى بيانها بعض المزاعم التي تروج بأن المنظومة تؤدي إلى “قطع الأرزاق”، مؤكدة أن سيارات “البيك أب” دورها نقل البضائع والخضروات، والسلع وليس البشر، فى حال عدم رغبة مالكى تلك السيارات الانضمام إلى منظومة الاستبدال وهو ما يحقق لهم مصدر رزق شريف فى الإطار القانونى المرخصة على أساسه.

وأكدت المحافظة على استمرار الدفع بسيارات مشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة وتوفير البدائل اللازمة من خطوط سير الميكروباصات الأخرى لكافة الأماكن ذات الكثافات السكانية العالية.

وأهابت المحافظة فى بيانها على عدم الانسياق لمثل هذه الدعوات الهدامة التى تحاول أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء ولعصور مضت وتشوه الإنجازات ولا تسعى إلى التطوير والارتقاء بحياة المواطنين وصون كرامتهم وآدميتهم.

وأعلنت محافظة المنيا عزمها مواصلة تطبيق منظومة الاستبدال، حرصًا على أرواح المواطنين وسلامتهم وتلبيةً لمطالبهم.

وأكد بيان المحافظة على الاستمرار في تقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.