فلسطين.. مصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن هناك مصابون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع النخيل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

كما سقط عدد من الشهداء والمصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المباني السكنية في الأحياء الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ليد شرقي طولكرم بالضفة الغربية، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع البلدة.

مصابون إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي

ومساء أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود مصابون إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب شابا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

هيئة البث الإسرائيلية: اتساع كبير لرقعة الاحتجاجات لتشمل وحدات جديدة في الجيش

قالت هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك اتساع كبير لرقعة الاحتجاجات لتشمل وحدات جديدة في الجيش لدعم عريضة سلاح الجو. وأضافت، أن الجنود الموقعون من لواء المظليين وهيئة الأركان العامة والكوماندوز البحري وشلداج وموران.

وأشارت إلى أن هناك نحو 150 جنديا من وحدات مختلفة وقعوا على عريضة تطالب بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب.