للحصول على جسم رشيق.. 11 مشروبًا طبيعيًا تساهم في زيادة حرق الدهون

يعد الحصول على جسد نحيف هو ما يسعى إليه معظم السيدات والرجال أيضا، ونقدم إليك مجموعة من المشروبات للنحافة التي قد تساهم في زيادة حرق الدهون في جسمك، ولكن لا تنسى أنك بحاجة للحفاظ على نظام غذائي صحي:

1. الماء

استبدال المشروبات السكرية بالماء، إذ يمكنه تقليص عدد السعرات المستهلكة يوميًا بشكل كبير وفعال، كما يُنصح بتناول كوبين من الماء قبل الطعام، إذ يساعد الإنسان على الشعور بالشبع في وقت أقصر، كما يعمل الماء على زيادة معدل الأيض بشكل كبير.

2. الشاي الأخضر

أظهرت بعض الدراسات بأن الشاي الأخضر فعّال في إنقاص الوزن عند اتّباع حمية غذائية صحية في نفس الوقت، ولكن لا يمكنه حرق الدهون من تلقاء نفسه.

3. عصير الخضار

يمكن استبدال الفاكهه بالخضار عند صنع العصير كأحد المشروبات للتنحيف، إذ يحتوي كوب من عصير الطماطم على 41 سعرة حرارية عند مقارنته بعصير البرتقال الذي يحتوي على 122 سعرة، ويُنصح باختيار الخضار المليئة بالألياف لتعطي شعورًا بالشبع لفترات طويلة.

4. القهوة

استهلاك القهوة عند احتياجك للكافيين يعد خيار صحي أكثر عند مقارنته بالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ تحتوي القهوة على العديد من مضادات الأكسدة، ويفضل تناولها خالية من السكر، ويعد تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب يوميًا مفيد ويساعد على التركيز.

5. خل التفاح

هناك عدّة مصادر تشير إلى فوائد خل التفاح الصحية خصوصًا في إنقاص الوزن، إذ أظهرت بعض الدراسات بأن الأشخاص الذين قاموا باتباع حمية غذائية صارمة تمكنوا من خسارة الوزن بشكل أكبر عند استهلاكهم لخل التفاح.

6. مخفوق البروتين

يساعد استخدام مسحوق البروتين في العصائر المختلفة على منح الإنسان الشعور بالشبع كما يقلّل من الجوع بشكل كبير، حيث يُنصح بقراءة المكونات الموجودة على منتج البروتين والتأكد من أنها خالية من السكر.

7. الزنجبيل

أثبتت بعض الدراسات أن إضافة الزنجبيل إلى الشاي الساخن يعد من أفضل المشروبات للتنحيف، إذ يساعد الزنجبيل على تقليل الاحساس بالجوع، ويزيد من الاحساس بالشبع، كما يحفّز الجسم لحرق السعرات الحرارية.

8. المياه الغازية

تُعد المياه الغازية بديل جيد عن المشروبات الغازية المليئة بالسكر، كما تساعد على منح الإنسان شعورًا بالشبع ليقوم باستهلاك كميات أقل من الطعام في يومه.

9. عصير الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلاين (Bromelain) وهو مزيج من الإنزيمات التي تساعد على الهضم، وتمنع الالتهاب، وتمنع تخثر الدم أيضًا.

10. ماء جوز الهند

يُساعد ماء جوز الهند على التنحيف من خلال تثبيط الشهية وزيادة الشعور بالشبع، كما أنه يعد مفيد جدًا للكلى والبشرة.

11. عصير الكرفس

يطلق على الكرفس بأنه سالب السعرات الحرارية ممّا يعني أن الجسم يحتاج طاقة أكبر لهضم وامتصاص الكرفس، ويساعد الكرفس على خسارة الوزن بشكل كبير من خلال تحفيز تكسير الدهون وتقليل نسب الكوليسترول في الدم.