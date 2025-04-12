اليوم.. فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، أنه اعتبارًا من الساعة الثانية فجر اليوم السبت، دخل التوقيت الصيفي حيز التنفيذ في فلسطين، حيث تم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

"أونروا": قطاع غزة اقترب من "الجوع الشديد للغاية"

وأمس الجمعة، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن قطاع غزة اقترب من "الجوع الشديد للغاية" فيما شارفت الإمدادات الأساسية في القطاع على النفاد، جراء الإغلاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر منذ 2 مارس الماضي.

وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا، أن نفاذ الإمدادات الأساسية يترافق مع "ارتفاع كبير في أسعار" البضائع المتوفر بغزة خلال الشهر الماضي، منذ أن فرضت إسرائيل حصارها على القطاع، هذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين".

اقتحامات ومداهمات الاحتلال بمناطق متفرقة في قطاع غزة

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة جنين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منزلًا في حي جبل أبو ظهير في مدينة جنين، وفتشته، وسرقت منه مبلغًا كبيرًا من المال قبل انسحابها.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم 81 على التوالي، مخلفًا 36 شهيدًا وعشرات الإصابات، وعشرات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا.

إصابة طفل برصاص الاحتلال في بلدة بيت فجار

وأصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في أحياء المنطقة الغربية، ووسط البلد، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة طفل (17 عامًا) برصاصة في القدم، نقل إلى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.