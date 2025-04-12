حتى لا تموت الأحلام 2| مركب الوحدة.. صفاء الشرايدى (بورسعيد)

مركب الوحدة
بسافر جوا منى ساعات
بنتخانق ونتصافى
وبجلد روحى فى الأزمات
وبركب مركب الوحده ف بحر كبير مالوش إشارات
توضح خط سير محدود
كآبه الدنيا ف عنيا وضحكة شقية بتلاغى جبين مهزوم
بقع وبقوم وبقوى كل يوم أكتر
وبحمى عيونى من أحلام متتحققش
بطول أوقات جناين خير
وبزرع كل يوم تفاصيل تعيش بعدى ومتموتشى
عشان لو جيت ف يوم ومشيت
أكون جوا القلوب ذكرى ودعوة جميلة هتطولنى من الناس إللى حبتنى
حقيقى جوا منى اتنين
ساعات راضية وفرحانة وماسكة الدنيا بغنايا
وأحيانا بموت م القهر وحديا
وأقول يا بخت مش ليا نصيب وياك
وبتعبنى وبغلبنى وبفضل جوا خانة اليك
بتمرد
كتير اللعبة مش عادلة
بفركش فيها وأبدأ تانى م الأول
وأشد خيوط بتتقطع وبشغل نفسى
باحتمالات
ملك بيموت ولعبة عمر خسرانة
وطابية بعيدة وسط لونين
بتتنطط عشان تكسب
بتتنقل فى جولة جديدة محسوبة
بحب الصيف وألوانه
وعشق خريفى وجنانة
خليط من بنت مكسورة
وعايشة بس مش عايشة
وبنت جديدة بتعافر بتسند نفسها بحواديت
تكمل كل يوم قصة وتحكيها
وتزعل يوم.. ويوم بعديه يكون أجمل
هعاتب كل يوم نفسى
وهلعب تانى وبتركيز
وههزم ضعفى وعيوبى وهتصالح عليا عشان
أعيش ف سلام