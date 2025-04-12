ads
السبت 12 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

حتى لا تموت الأحلام 2| مركب الوحدة.. صفاء الشرايدى (بورسعيد)

منحوته للفنان حسام
منحوته للفنان حسام زكى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مركب الوحدة

بسافر جوا منى ساعات

بنتخانق ونتصافى

وبجلد روحى فى الأزمات

وبركب مركب الوحده ف بحر كبير مالوش إشارات 

توضح خط سير محدود

كآبه الدنيا ف عنيا وضحكة شقية بتلاغى جبين مهزوم

بقع وبقوم وبقوى كل يوم أكتر 

وبحمى عيونى من أحلام متتحققش 

بطول أوقات جناين خير

وبزرع كل يوم تفاصيل تعيش بعدى ومتموتشى 

عشان لو جيت ف يوم ومشيت

أكون جوا القلوب ذكرى ودعوة جميلة هتطولنى من الناس إللى حبتنى

حقيقى جوا منى اتنين

ساعات راضية وفرحانة وماسكة الدنيا بغنايا 

وأحيانا بموت م القهر وحديا 

وأقول يا بخت مش ليا نصيب وياك

وبتعبنى وبغلبنى وبفضل جوا خانة اليك 

بتمرد

كتير اللعبة مش عادلة

بفركش فيها وأبدأ تانى م الأول 

وأشد خيوط بتتقطع وبشغل نفسى 

باحتمالات

ملك بيموت ولعبة عمر خسرانة 

وطابية بعيدة وسط لونين

بتتنطط عشان تكسب

بتتنقل فى جولة جديدة محسوبة 

بحب الصيف وألوانه

وعشق خريفى وجنانة

خليط من بنت مكسورة

وعايشة بس مش عايشة

وبنت جديدة بتعافر بتسند نفسها بحواديت

تكمل كل يوم قصة وتحكيها

وتزعل يوم.. ويوم بعديه يكون أجمل 

هعاتب كل يوم نفسى

وهلعب تانى وبتركيز

وههزم ضعفى وعيوبى وهتصالح عليا عشان 

أعيش ف سلام

 

 

مركب الوحدة حتى لا تموت الاحلام فاطمة الشرايدى بورسعيد إبداعات