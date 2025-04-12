مبعوث ترامب يقترح نشر قوات بريطانية وفرنسية في مناطق بغرب أوكرانيا

اقترح مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وجود قوات أوكرانية ومنطقة منزوعة السلاح في غرب البلاد.

كما اقترح ويتكوف نشر قوات بريطانية وفرنسية في مناطق بغرب أوكرانيا لطمأنة الأوكرانيين.

وأضاف، أن نشر قوة بريطانية فرنسية غرب نهر دنيبرو لن يكون عملا استفزازيا لموسكو، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن ترسل أي قوات برية إلى أوكرانيا.

وتابع مبعوث ترامب حديثة بأن بوتين قد لا يقبل مقترح إقامة مناطق سيطرة بريطانية فرنسية في غرب أوكرانيا. وقال إن أوكرانيا دولة كبيرة بما يكفي لاستيعاب عدة جيوش لفرض وقف إطلاق النار.