حتى لا تموت الأحلام 2| الشفرة.. محمد رؤوف (بورسعيد)

من هنا

هكتم أنين الشعرا جوايا

وأقعد معايا لحين ما أشوف الضي

وماعنتش أعمل صدرى براية..

للرصاص الحي

وماعنتش أرسم نخلة وآكل

من بلحها النى وأتأثر

ومانيش هفسر رؤيتي

أملًا تصدق روحى تأويلي

من هنا

يُفرط على حجر أمى قلبى المُبتلى

خرز السنين المهملة

يسألها تخرج ع الملا وتدعيلي

‏من هنا لغاية مشيئة ربنا

هصبر على حبس الغُنا

‏وهعدى ع الأزمات وأجلّى

‏وأطلع جبل أحزاني

واستنى التجلّي

‏وأضرب مثل لى

وأبان وأنا باخد عظة

ماتبانش ليكوا المعجزة

غير منى ولا يظهر مثيلى

من وحى ترتيلى الآيات الكبرى

تنعم بالظهور

والشعر منى بفطرته

يطلع مصدق فكرته

مؤمن بنُدرِة بذرته

‏ومولّى وجهه للرضا والنور

‏من هنا

‏حور القصايد تنسقيلي

أرتوى

‏ولا عادش قولى ف يوم

دراعه هيلتوى

‏ولاهنزوى ف ركن اللى كنوا من الأسى

‏ولا أسيبش دوري

لمن أضلوا عن القيم

لتجاوزات المحدثة

‏من هنا قلبى انكسى

‏بقميص مافيهشى دم كاذب

‏ولا فاتله دايبة

ولا زراير عيرة

‏من هنا صبحت كتابتى شعيرة

‏ أتوضا وأقصد قبلة التصحيح

وأفضل أنا

رغم الضنى

م المهد بركة ربنا

جعلانى ناشئ من هنا فلاح فصيح

راكب على حمار المسيح

بايت فى غار المصطفى

عشمان سراج الحب

بعد ماينطفى

يضوى فى ديوان

جايز ما أكونشى فى الأوان

غنيت

جايز ما أكونشى من زمان

حنيت

لكن عانيت على بال ما ربى أراد

وفضلت ثابت لا اعتراض

فاتمدلى حبل الوداد

تبت فيه

وعليا ندر بنبرتي.. أوفيه

واعتر فى توبى الأولي.. وأرفيه

وأحرم لبيت الله ببيت

شعرى البسيط لبيك

فوضت أمرى يا حبيبى إليك

وقصدت بابك تفتحُه بفضلك

يا رب عدلك عدّل الصورة

ووزنلى آخر كلمه مكسورة

عودى يا روحى بسرة مأمورة

عودى بصفاء الوجد سلينى

‏حلى بى حلى وليكى حلينى

ملينى مَلى أحفظ وأردد

وبخرينى برقوتك أرتاح

أفرد هنا ضهرى وأمدد

وأفتح بيبان قلبى لوليفُه

يسألنى طيفُه

إزاى من الضيقة انسلخلى براح

ومين من الداخل غسلني

وإزاى وصلني

شفرة المفتاح