في بيت عنيا.. تعرف على قبر القديس لعازر

في قلب بلدة بيت عنيا، وعلى بُعد خطوات من أورشليم، يقع واحد من أقدس المعالم المسيحية وأكثرها إثارة للدهشة: قبر القديس لعازر، الرجل الذي أعاده السيد المسيح إلى الحياة بعد أن مضى على موته أربعة أيام.

هذا الحدث الخارق، الذي خلدته الأناجيل، يُحتفل به في “سبت لعازر”، الذي يسبق أحد الشعانين مباشرة، ويُعتبر إعلانًا صريحًا عن انتصار الحياة على الموت، وتمهيدًا لمعجزة القيامة.

يزور الآلاف سنويًا هذا القبر المحفور في الصخر، حيث لا تزال أصداء النداء الإلهي تتردد في أرجاء المكان: “لعازر، هلم خارجًا!”، شهادة حية على قدرة المسيح وسلطانه على الموت.

في سبت لعازر، يتحول القبر إلى مزار روحي نابض، تتعالى فيه الصلوات والترانيم، وتُضاء الشموع، في لحظة إيمان تتجاوز حدود الزمان والمكان، مُعلنةً أن الموت ليس نهاية، بل بداية لرجاء جديد