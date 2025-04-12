قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت ليد شرقي طولكرم بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت ليد شرقي طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك اتساع كبير لرقعة الاحتجاجات لتشمل وحدات جديدة في الجيش لدعم عريضة سلاح الجو. وأضافت، أن الجنود الموقعون من لواء المظليين وهيئة الأركان العامة والكوماندوز البحري وشلداج وموران.

وأشارت إلى أن هناك نحو 150 جنديا من وحدات مختلفة وقعوا على عريضة تطالب بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب.

ومساء أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود مصابون إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب شابا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.