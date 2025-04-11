فالنسيا يهزم إشبيلية ويواصل صحوته في الدوري الإسباني

واصل فريق فالنسيا سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الإسباني، بتحقيق فوز ثمين على ضيفه إشبيلية بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ميستايا، في افتتاح منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الليجا.

شهدت مباراة فالنسيا ضد إشبيلية ندية وتنافسًا بين الفريقين، حيث سعى كل منهما لتحقيق النقاط الثلاث، ولكن الكلمة العليا كانت لفريق الخفافيش الذين تمكنوا من حسم اللقاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

مباراة فالنسيا ضد إشبيلية

وجاء هدف الفوز الوحيد لفريق فالنسيا عن طريق اللاعب خافيير جيرا في الدقيقة 45+4، قبل صافرة نهاية الشوط الأول مباشرة، ليمنح فريقه التقدم الذي حافظ عليه حتى نهاية المباراة.

وبهذا الانتصار، حقق فالنسيا فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة ويتقدم إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الليجا، مواصلًا ابتعاده عن منطقة الهبوط، التي كانت تلازمه مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

في المقابل، تلقى فريق إشبيلية هزيمته الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني، ليتوقف رصيده عند 36 نقطة ويتراجع إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب،.