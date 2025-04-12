وقف مدير مركز شباب كفر البطيخ وتجميد الملاعب بسبب الخطورة في دمياط

تفقد الدكتور محمد فوزى، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، مركز شباب مدينة كفر البطيخ، والمبنى الإداري والملعب، وأثناء المتابعة تبين عدم تثبيت عارضات المرمى، وهو ما يعرض اللاعبين والأعضاء المترددين لممارسة نشاط كرة القدم على الملعب للخطر الجسيم حيث يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وقرر الدكتور محمد فوزى، إيقاف ممارسة نشاط كرة القدم على الملعب المنجل في مركز شباب كفر البطيخ، لحين إصلاح عارضات المرمى وتثبيتها حفاظا على سلامة اللاعبين والمترددين، على أن يتم الانتهاء من أعمال التثبيت خلال 24 ساعة، حتى يستطيع الشباب ممارسة الأنشطة الرياضية، ويعود مركز الشباب لتقديم خدماته لأعضائه على أكمل وجه.

كما وجه مدير المديرية بوقف مدير مركز شباب مدينة كفر البطيخ عن العمل، وإحالته للتحقيق، للإهمال الجسيم في الإشراف على أنشطة ومنشآت مركز الشباب، وعدم القيام بدوره المنوط به.

وشملت المتابعة فحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات واستيفاء السجلات المالية الخاصة بتأجير الملعب والاطلاع على وعوامل الأمن والسلامة بالملاعب حرصًا على أمن وسلامة المترددين.

وكلف مدير المديرية مديري الإدارات الفرعية بإجراء متابعات ميدانية مستمرة، ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة بشكل دائم، للوقوف على حالة المراكز ورفع تقارير مفصلة عن موقف كل مركز.

وبحث مدير المديرية إمكانية توفير عمالة مناسبة من خلال الشباب، حتى يتم سد الفجوة والعجز في مراكز الشباب التى تحتاج لذلك وفقا للوائح والقوانين المتبعه في هذا الشأن.

