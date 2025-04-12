محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في والد رئيس جامعة الأزهر بقرية سنهور.. صور

قدّم، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أمس الجمعة، واجب العزاء فى والد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الذي وافته المنية مساء أول أمس الخميس، بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من عمداء كليات جامعة الأزهر، وعدد من كبار الشخصيات العامة.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، خالص العزاء وصادق المواساة إلى رئيس جامعة الأزهر ابن محافظة كفر الشيخ، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأنّ يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد شُيعت جنازة والد رئيس جامعة الأزهر، اليوم بعد صلاة الجمعة، من مسجد الطباخين بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.. وكان فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، والمفتي السابق الدكتور شوقي عبدالهادي، قد تقدما صلاة الجنازة على الفقيد جمعة سلامة دواد، والد رئيس جامعة الأزهر في صلاة الجمعة.

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