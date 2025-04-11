كواليس التحقيقات مع المتهم بهتك عرض طالب في بولاق الدكرور

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات مع شخص متهم بهتك عرض طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنطقة بولاق الدكرور، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي لحالة الطالب المعتدى عليه، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

والدة الطالب تكشف المستور

وكشفت أقوال والدة الطالب المجني عليه والذي يبلغ من العمر ١٢ سنة، أمام جهات التحقيق، عن أن نجلها يعاني من إعاقة ذهنية "من ذوي الاحتياجات الخاصة" ويوم الحادث فوجئت بنجلها وهو في حالة خوف شديدة، بعدما عاد من المدرسة، وقام بالانزواء داخل حجرته، وحينما حاولت أن تعرف منه سبب الحالة التي بها، قال بأن شخص قام بأفعال خادشة للحياء معه، بأن بأن حاول أن يتحسس مناطق حساسة من جسده، بعدما قام بمحاولة خلع بنطاله. مما دفعها للتوجه إلى القسم وتحرير محضر ضد الشخص المعتدى.



تقرير طبي للطالب

من فورها كلفت جهات التحقيق، اجهزة الامن بسرعة ضبط المتهم بعد الاطلاع على أوصافه من الطالب المجني عليه، وكلفت لجنة طبية من خبراء الطب الشرعي بفحص الطالب وإعداد تقرير مفصل بما تعرض له من إصابات.

ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط المتهم بهتك عرض طالب من ذوى الإحتياجات الخاصة فى بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

وكان موقع «البوابة نيوز» قد نشر خبرا تضمن هتك عرض طالب من ذوى الإحتياجات الخاصة وتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.