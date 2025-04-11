ليلة إصابة ماينان.. ميلان يكتسح أودينيزي في الدوري الإيطالي (فيديو)

اكتسح فريق ميلان مضيفه أودينيزي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب بلو إينرجي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

شهدت مباراة أودينيزي ضد ميلان إصابة خطيرة للفرنسي مايك ماينان حارس مرمى الروسونيري في الدقيقة 52، بعدما اصطدم بزميله ليغادر ملعب اللقاء مصابًا، ومن ثم نقله إلى المستشفى.

مباراة أودينيزي ضد ميلان

تفوق ميلان على أودينيزي على مدار شوطي المباراة، حيث تمكن من فرض سيطرته الهجومية وترجمة ذلك إلى أربعة أهداف دون رد.

افتتح البرتغالي رافائيل لياو سجل الأهداف لصالح ميلان في الدقيقة 42، قبل أن يضيف بافلوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني، واصل ميلان ضغطه الهجومي، وتمكن الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 74.

واختتم تيجاني ريندرز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 81، ليؤكد على حصد ميلان للثلاث نقاط.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 40 نقطة ليظل في المركز الحادي عشر.

إصابة ماينان الخطيرة في مباراة أودينيزي ضد ميلان