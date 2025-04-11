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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الهلال يسقط في فخ التعادل مع الاتفاق بالدوري السعودي

مباراة الاتفاق ضد
مباراة الاتفاق ضد الهلال
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سقط فريق الهلال في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الاتفاق بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب إيجو بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت مباراة الاتفاق ضد الهلال حذرًا من الفريقين مع محاولات مبكرة من أصحاب الأرض للوصول إلى مرمى الزعيم، قبل أن يبدأ الأزرق في فرض سيطرته تدريجيًا وتهديد مرمى منافسه في مباراة اليوم.

مباراة الاتفاق ضد الهلال

تبادل الفريقان الهجمات دون جدوى حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، حيث فاجأ لاعب الاتفاق جواو كوستا الهلال بتسديدة صاروخية بعيدة المدى استقرت في شباك الحارس المغربي ياسين بونو، ليمنح التقدم لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، نجح الهلال في تعديل النتيجة عن طريق البرازيلي مالكوم، وذلك في الدقيقة 57، بعدما استغل تمريرة متقنة من مواطنه رينان لودي ليضع الكرة في الشباك ببراعة.

ترتيب الدوري السعودي

بتلك النتيجة، فقد الهلال نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) مع منافسه اتحاد جدة، حيث ارتفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 37 نقطة ليحتل المركز الثامن.

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