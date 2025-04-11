الناتو يعتزم توسيع وجوده العسكري في منطقة بحر البلطيق

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن الحلف يعتزم توسيع وجوده العسكري في منطقة بحر البلطيق، خاصة بعد الحادث الأخير المتعلق بكابل الطاقة بين فنلندا وإستونيا، هذا يشمل تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية في المنطقة.

روته: الناتو يركز حاليا على تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا

وأضاف “روته” -خلال حوار أجرته مع «البوابة نيوز» على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي لمناقشة الاستعدادات المستمرة للقمة التي ستنعقد في لاهاي- أن الناتو يركز حاليًا على تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها، الهدف هو ضمان أن تدخل أوكرانيا أي مفاوضات سلام من موقع قوة.

واجتمع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمناقشة الاستعدادات المستمرة للقمة التي ستنعقد في لاهاي، في أواخر يونيو المقبل، حيث تبادلوا وجهات النظر حول كيفية الحفاظ على الزخم في زيادة إنفاقهم الدفاعي، وكيفية تجديد الإنتاج الصناعي الدفاعي.

وتبادل وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" وجهات النظر حول الدعم المستمر لأوكرانيا، وكيفية مواصلة تطوير التعاون الراسخ في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات متعددة مع شركائهم من منطقة المحيطين الهندي والهادئ منهم أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية.

وتطرق وزراء خارجية الناتو لإدراكهم بأن عدم الاستقرار والصراع في الجوار الجنوبي كالشرق الأوسط وأفريقيا على أمنهم، حيث أكدوا أنهم يسعون إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يُسهم في السلام والازدهار.