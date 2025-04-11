الزراعة تتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض زهور الربيع

تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، مساء اليوم، معرض زهور الربيع للاطمئنان على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية للافتتاح.



ورافقه في الزيارة كل من د. أحمد حسن معاون الوزير والمشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض والمهندس احمد منصور مدير عام المتحف الزراعي.

قال "عزوز" إن العارضين من منتجي نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق يواصلون فرش منتجاتهم وتجهيز الأجنحة الخاصة بهم.

عزوز: زخم كبير للمعرض في دورته الـ92

وأشار إلى أن المعرض في دورته الحالية ال 92 سوف يشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك اشتراك منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو في تنظيم المعرض لأول مرة.