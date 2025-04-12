بعد انتشال جثة سيدة و3 مصابين.. انتهاء أعمال البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار بالإسكندرية

انتهت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، منذ قليل، من أعمال البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار غرب المحافظة، وذلك بعد انتشال جثة سيدة تدعى رباب إبراهيم تبلغ من العمر 47 سنة.

فيما نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في استخراج 3 أشخاص بينهم أطفال من تحت الأنقاض جراء انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق غرب المحافظة.

أسماء المصابين في انهيار عقار بالإسكندرية

حصلت "البوابة نيوز" على أسماء المصابين في العقار المنهار شارع الغزالى الجمرك، وتم استخراجهم من تحت الأنقاض وهم نوح رامي محمد عبد المنعم السن أربع شهور ومنه صبري حسين 15 سنة ومحمد صبري حسين ٦ سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار عقار قديم يقع بشارع الغزالي بمنطقة اللبان، وعلى الفور تم الدفع بقوات من قسم شرطة اللبان، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف، حيث توجهت جميعها إلى موقع الحادث في محاولة للسيطرة على الوضع وإنقاذ الضحايا المحتملين.

العقار المنهار مأهولًا بالسكان

وبالفحص المبدئي تبين أن العقار المنهار مكون من ثلاثة طوابق وكان مأهولًا بالسكان، وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أربعة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض، فيما لا تزال الجهود مستمرة لرفع الركام والبحث عن باقي السكان.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الانهيار ومحاسبة المسؤولين حال وجود شبهة إهمال أو تقصير.