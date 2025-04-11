الناتو يعتزم تطوير قدراته في مجال الأمن السيبراني

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن الحلف يعمل حاليًا على تعزيز جاهزية قواتنا، وتحديث معداتنا، وتوسيع شراكاته الدولية، بالإضافة إلى تركيزه على تطوير قدراته في مجالات مثل الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الهجينة.

مقترح أمريكي برفع هدف الإنفاق الدفاعي للناتو 5%

وأضاف “روته” -في جانب من حوار أجرته معه “البوابة نيوز”- أن الناتو يدرك أهمية تعزيز قدراته الدفاعية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية قد اقترحت رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنه أثناء مناقشة هذا المقترح أكد أعضاء الناتو ضرورة التزامهم بمسؤولياتهم لضمان الأمن الجماعي للدول الأعضاء.

وكان وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد اجتمعوا اليوم لمناقشة الاستعدادات المستمرة للقمة التي ستنعقد في لاهاي، في أواخر يونيو المقبل، حيث تبادلوا وجهات النظر حول كيفية الحفاظ على الزخم في زيادة إنفاقهم الدفاعي، وكيفية تجديد الإنتاج الصناعي الدفاعي.

وتبادل وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" وجهات النظر حول الدعم المستمر لأوكرانيا، وكيفية مواصلة تطوير التعاون الراسخ في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات متعددة مع شركائهم من منطقة المحيطين الهندي والهادئ منهم أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية.

وتطرق وزراء خارجية الناتو لإدراكهم بأن عدم الاستقرار والصراع في الجوار الجنوبي كالشرق الأوسط وأفريقيا على أمنهم، حيث أكدوا أنهم يسعون إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يُسهم في السلام والازدهار.