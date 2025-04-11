أسعار الأسماك اليوم 11 إبريل 2025

استقرت اسعار الأسماك والمأكولات البحرية مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة 11 إبريل 2025؛ داخل سوق العبور للجملة، بالتزامن مع إعلان الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية.

السمك البلطي

سجل سعر كيلو البلطي نمرة 1 حوالي 80 جنيهًا والبلطي نمرة 2 نحو 75جنيهًا والبلطي الأسواني 70 جنيهًا والفيليه البلطي 250 جنيهًا والقشر البياض 300 جنيه للكيلو وقشر البياض البلدي 200 جنيه والقشر البياض الخليجي 110 جنيهات والشيلان والقراميط 70 جنيها للكيلو.

المكرونة والبرانيس

سجل سعر كيلو السمك الثعابين 550 جنيها والمكرونة الخليجي 140 جنيها والمكرونة السويسي 150 جنيها والبرانيس الإسكندراني 150 جنيها والمكرونة المجمدة 60 جنيها للكلو.

السبيط والكاليماري والكابوريا

سجل سعر كيلو سمك موسى 350 جنيها للكيلو السبيط والكاليماري والسابيا 350 جنيها و القرش 150 جنيها والحدادي 40 جنيها والكابوريا 165 جنيها.

المرجان والبربون

سجل سعر كيلو السمك المرجان نمرة 1 نحو 300 جنيه والمرجان نمرة 2 نحو 160 جنيها والمرجان المجمد 60 جنيها والبربون نمرة 1 نحو 320 جنيها والبربون نمرة 2 نحو 170 جنيها والبربون المجمد 60 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

بلغ سعر كيلو الدنيس 260 جنيها والجمبري الجامبو 700 جنيه والجمبري نمرة1 نحو 570 جنيها للكيلو والجمبري نمرة 2 نحو 500 جنيه والجمبري المجمد 475 جنيها والجمبري نمرة 3 نحو 320 جنيها والبوري نمرة 1 نحو 195 جنيها والبوري نمرة 2 نحو 130 جنيهًا للكيلو.