الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: الرسوم الجمركية الجديدة لا تنتهك مبادئ معاهدة الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن الرسوم الجمركية الجديدة لا تنتهك مبادئ معاهدة الناتو، بالرغم من أن المادة 2 من المعاهدة تشجع على التعاون الاقتصادي وتجنب السياسات التي قد تؤدي إلى صراعات اقتصادية بين الدول الأعضاء، إلا أن هذه الرسوم لا تتعارض مع الالتزامات الأساسية داخل الحلف.

روته: الناتو يركز حاليا على تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا

وأضاف “روته” -خلال حوار أجرته مع البوابة نيوز على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي لمناقشة الاستعدادات المستمرة للقمة التي ستنعقد في لاهاي- أن الناتو يركز حاليًا على تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها، الهدف هو ضمان أن تدخل أوكرانيا أي مفاوضات سلام من موقع قوة.