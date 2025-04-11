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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: الرسوم الجمركية الجديدة لا تنتهك مبادئ معاهدة الناتو

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف الناتو مع محررة البوابة نيوز
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن الرسوم الجمركية الجديدة لا تنتهك مبادئ معاهدة الناتو، بالرغم من أن المادة 2 من المعاهدة تشجع على التعاون الاقتصادي وتجنب السياسات التي قد تؤدي إلى صراعات اقتصادية بين الدول الأعضاء، إلا أن هذه الرسوم لا تتعارض مع الالتزامات الأساسية داخل الحلف.

 

روته: الناتو يركز حاليا على تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا

وأضاف “روته” -خلال حوار أجرته مع البوابة نيوز على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي لمناقشة الاستعدادات المستمرة للقمة التي ستنعقد في لاهاي- أن الناتو يركز حاليًا على تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها، الهدف هو ضمان أن تدخل أوكرانيا أي مفاوضات سلام من موقع قوة. 

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