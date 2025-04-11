ننشر التحقيقات والتقرير الطبي لمصابي حادث بشتيل

تجري النيابة العامة بالجيزة التحقيقات حول إصابة ٧ أشخاص ووفاة ٢ آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببشتيل.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أسفر عن وقوع الحادث

قرار النيابة

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بتسليم جثمان الضحايا لذويهم وصرحت بالدفن.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة.

التقرير الطبي

وتبين من خلال التقرير الطبي للمصابين أن الإصابات عبارة عن كسور متفرقة ما بين كسور بالحوض وكسور بالاذرع والساق، وإصابات أخرى عبارة عن اشتباه بنزيف.

بداية الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بمنطقة السكة الحديد ببشتيل لعبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة من أعلي الطريق الدائري بمنطقة بشتيل نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 7 أشخاص بينهم 4 أشقاء.



جرى نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورجحت التحريات أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق وراء انقلاب السيارة من أعلى الطريق الدائري.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي صرحت بدفن جثامين المتوفين، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجار استكمال التحقيقات.