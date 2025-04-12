صلاح الجمل يكشف حكاية 25 جنيهًا تسلمها من الشيخ الحصري

أكد د. صلاح الجمل، أنه حصل على 25 جنيهًا كمكافأة لفوزه بالمركز الأول في مسابقة قريته بمحافظة الدقهلية، وسلمها له الشيخ الراحل محمود خليل الحصري.

وقال «الجمل» خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج "بالخط العريض": إن هذا التكريم لا يقل أهمية عن فوزه بالمركز الأول عالميًا في جنوب أفريقيا.

وأضاف أنه لو عاد به الزمن لاختار كلية اللغات بدلا من الطب، الذي التحق به لكونه الوحيد الناجح في دفعته.

كما أشاد بجمهور جنوب أفريقيا والدنمارك لتفاعلهم مع تلاوته، محذرًا من تقليد القراء بشكل أعمى.

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يُذاع على شاشة "الحياة" في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.