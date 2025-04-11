صلاح الجمل يكشف سر رفضه سيارة فاخرة في جنوب إفريقيا

أكد القارئ الشيخ د. صلاح الجمل، أن المبتهل لا يحتاج إلى التعلم على يد الملحنين، موضحًا أنه التحق بمعهد الموسيقى لتعلم التوشيح والابتهالات الدينية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، أن د. أحمد عبدالغني الجمل نصحه بالالتحاق بإذاعة القرآن الكريم، فتقدم لمسابقة وفاز بالمركز الرابع، ورُشح للسفر إلى الهند، لكنه خاف لعدم معرفته بالبلد، فتم إرساله إلى نيجيريا، حيث عمل كطبيب بجانب قراءة القرآن براتب 2000 دولار شهريًا.

الجمل: افتتحت عيادتين في الولايات المتحدة

وتابع أنه سافر لاحقًا إلى الولايات المتحدة وارتدى الجينز هناك، وافتتح عيادتين. كما فاز بالمركز الأول عالميًا في مسابقة جنوب إفريقيا بعد إقناع صديقه د. أحمد طه له بالسفر، حيث استقبلته رابع أغنى أسرة في العالم. ورفض هدية "مرسيدس بنز"، قائلًا: "قارئ القرآن يزهد في الدنيا ولا يجر وراء حطامها".

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يُذاع على شاشة "الحياة" في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.