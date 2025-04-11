ماكرون يعلن تأييده لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تأييده للحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

ماكرون: أبذل أقصى الجهود مع شركائنا من أجل التوصل إلى هدف السلام

وأكد ماكرون ضرورة أن يشكل المؤتمر، الذي سيعقد في يونيو المقبل، لمناقشة حل الدولتين، منعطفا ونقطة تحول، مشددا: "أبذل أقصى الجهود مع شركائنا من أجل التوصل إلى هدف السلام، ولكي ننجح علينا ألا ندخر أي جهد"، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضاف إنه لا بد من حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على حل الدولتين، كما يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية على الفور.