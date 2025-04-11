هيئة الأمر بالمعروف السبب.. صلاح الجمل يكشف كواليس تسجيله 6 أدعية فوق سطح الحرم المكي

قال القارئ الشيخ د. صلاح الجمل، إنه كان يقرأ القرآن بصوت مرتفع نسبيًا وهو جالس في الروضة الشريفة بمسجد رسول الله ﷺ أثناء أداء العمرة، وفوجئ بأحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف يربت على كتفه ويطلب منه إمامة المصلين، وبعد الصلاة، طلب منه تسجيل القرآن الكريم.

وأضاف الجمل خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج "بالخط العريض"، أن هذا الرجل كان سببًا في تسجيل 15 جزءًا من القرآن بصوته داخل الروضة الشريفة، ثم 15 جزءًا آخر في الحرم المكي، بالإضافة إلى أدعية بالمسجد النبوي.

وكشف عن مفاجأة خلال اللقاء، وهي أن هذا الرجل ساعده أيضًا في تسجيل 6 أدعية من فوق سطح الحرم المكي، موضحًا أن "صوت القاهرة" أذاعت إعلانًا عن هذه الأدعية فانتشرت انتشارًا كبيرًا.

وقال الجمل: "بفضل الله، كنت أول من يسجل أدعية من فوق سطح الحرم المكي، فهذه منحة ربانية لم تتحقق لأحد قبلي".

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يُذاع على شاشة "الحياة" في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.