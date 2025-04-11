أهلي جدة يعمق جراح الرائد في الدوري السعودي

نجح فريق أهلي جدة في العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري السعودي، بتحقيق فوز ثمين خارج الديار على حساب مضيفه الرائد بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن.

وعاد أهلي جدة إلى الانتصارات مجددًا في الدوري السعودي بفوزه على الرائد، بعدما غابت عنه في 3 مباريات متتالية.

مباراة الرائد ضد أهلي جدة

في بداية مباراة الرائد ضد أهلي جدة ، اتسم الأداء بالحذر من الفريقين، حيث سعى الأهلي إلى فرض سيطرته على منطقة العمليات دون تهديد حقيقي لمرمى أصحاب الأرض في فترة جس النبض خلال الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 26 من الشوط الأول جدلاً تحكيميًا، عندما تعرض لاعب أهلي جدة علي مجرشي لعرقلة واضحة داخل منطقة جزاء الرائد، ورغم تردد حكم المباراة في احتساب ركلة جزاء في البداية، إلا أن تدخل تقنية الفيديو أكد وجود المخالفة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الراقي.

ونجح الإيفواري فرانك كيسي في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلي جدة بهذا الهدف.

وأضاف أهلي جدة الهدف الثاني في الدقيقة 66، عندما استغل الإسباني الشاب جابري فيجا تمريرة متقنة من زميله فراس البريكان، ليسدد كرة قوية سكنت شباك الرائد.

بهذا الفوز، يعمق أهلي جدة جراح الرائد في الدوري السعودي، حيث بات قريبًا من الهبوط إلى دوري يلو في الموسم المقبل.

بتلك النتيجة، رفع فريق أهلي جدة رصيده إلى 52 نقطة، ليقفز مؤقتًا إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد الرائد عند 18 نقطة، ليظل قابعًا في المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب.