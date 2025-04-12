حملات مكثفة بالفيوم على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.. صور

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة لمحطات الوقود لمتابعة أرصدة المواد البترولية ومدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة للوقود، وكذا تكثيف الحملات على التاكسي والسرفيس ومواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المدن، ووحدة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود، وسيارات السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم ومختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

حيث قام الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، بمتابعة حملات الجهاز التنفيذي على محطات الوقود، ومواقف سيارات الأجرة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية الجديدة، بعد الإعلان عن تحريك أسعار البنزين والسولار.

كما قام نائب المحافظ، بجولة ميدانية تفقد خلالها محطات تموين السيارات بمنطقتي المسلة والحادقة، وشارع أحمد شوقي، بمدينة الفيوم، وموقف سيارات الفيوم/ القاهرة، وموقف دمو، ومجمع سيارات الأجرة بالحواتم، وذلك بحضور خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وحازم حسني مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، كما تابع سير العمل بعدد من محطات الوقود ومواقف السيارات بمركز أبشواي، بحضور هاني رجب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ووجه نائب المحافظ، بسرعة الانتهاء من تعليق الملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة للمواصلات بمواقف سيارات الأجرة، وعلى الزجاج الأمامي للسيارات، للتيسير على المواطنين ومنع التلاعب بالتعريفة المقررة، كما وجه مدير عام المواقف، بإعداد مقايسة لأعمال رفع كفاءة مواقف سيارات الأجرة، وإعداد حصر بالمحال التجارية غير المستغلة بمواقف السيارات، حتى يتسنى طرحها بمزاد علني لتحقيق عائد اقتصادي، كما وجه مسئولي التموين بمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بعدد من محطات الوقود.

كما تم خلال الجولة، رصد عدد من حالات البناء المخالف بنطاق مدينة أبشواي، ووجه نائب محافظ الفيوم، رئيس مدينة أبشواي، بمراجعة تراخيص عدد من المباني وإزالة الأدوار المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تابع كامل على غطاس سكرتير عام المحافظة، في جولة ميدانية رافقه خلالها سالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومحمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عددًا من مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بمركزي طامية وسنورس، وتفقد الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، ونائبي رئيس مدينة يوسف الصديق، عددًا من المحطات ومواقف سيارات الأجرة بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق.

تم خلال الجولات الميدانية، التنبيه على سائقي السيرفيس وسيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما تم مراجعة أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود، والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

ومن جهته، أكد محافظ الفيوم، على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، باستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالبًا المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.

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