رؤوف خليف معلقًا على مباراة الأهلي وبيراميدز عبر أون سبورت

أعلن المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف، عبر حسابه على "فيسبوك"، مشاركته في التعليق على مباراة القمة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتحديدًا في إطار مرحلة تحديد بطل الدوري.

وقال خليف في بوست: "مساء الفل الناس الكل، سأكون معكم في المباراة التي ستجمع الأهلي وبيراميدز يوم الغد على قناة ON Sport.. فرجة طيبة للجميع".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة من مساء غد السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة تحديد بطل الدوري.

وتنقل قناة أون سبورت المواجهة على الهواء مباشرة، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، في إطار سعيها لتنويع المحتوى وتقديم تجربة مشاهدة مميزة للمشاهدين، برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

يدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر بيراميدز صاحب الـ43 نقطة، بينما يحل الزمالك ثالثا بـ35 نقطة.