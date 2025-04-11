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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأردنى: طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوى وسقطت في ماعين

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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أعلن الجيش الأردني، اليوم، أن طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوى الأردنى وسقطت في ماعين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.
وأكد الجيش الأردني سقوط شظايا من المسيرة أدى إلى وقوع دوى انفجار، ونشوب حريق في منطقة حرجية دون وقوع إصابات.

الجيش الأردني اسقاط طائرة مسيرة