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الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعلن تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش"

الونش
الونش
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، اليوم، تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة ثلاثة مواسم.
ووقع محمود حمدي "الونش" على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.
 يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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