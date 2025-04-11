عصام السقا يكشف تفاصيل دوره في فيلم المشروع X

كشف الفنان عصام السقا عن كواليس شخصيته الجديدة التي يجسدها من خلال مشاركته في فيلم "المشروع X"، والمنتظر عرضه خلال موسم عيد الأضحى السينمائي.

تفاصيل الشخصية

وقال السقا خلال استضافته في البرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى أنه يجسد شخصية صقر، وهو دور مختلف عما قدم من قبل، وتبدأ أحداث الفيلم تتصاعد من خلال تلك الشخصية، وتحمس للفيلم بشكل كبير بعد قراءة الدور.



شهور التحضير

وأوضح أنه استغرق شهورًا في التحضير لتلك الشخصية الجديدة عليه، وقام بالإعداد لها بشكل مختلف وبتنسيق كامل مع المخرج بيتر ميمي، لتقديمها بشكل يليق بكم النجوم وحجم العمل.

فيلم عالمي

واختتم السقا معلقاً برسالة للجمهور، انتظروا فيلما بإنتاج كبير وقوي والجمهور سيعجب بالعمل كثيراً، ويحقق نجاحا منتظرا بعد عرضه، وسعيد بالمشاركة مع مخرج بحجم بيتر ميمي ونجم مثل كريم عبدالعزيز.

الموسم الرمضاني

شارك الفنان عصام السقا في الموسم الرمضاني بعملين، هما مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، ادوارد، شيماء سيف، عصام السقا، محمد الشرنوبي، والإخراج محمد سامي.

ومسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، عصام السقا، كارولين عزمي، محمود البزاوي، حمزة العيلي، لوسي.