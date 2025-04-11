القومي لحقوق الإنسان: الأمين العام السابق تقدم بالاستقالة بناء علي رغبته

صرح عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن ما نشر بشأن إقالة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان من منصبه بسبب شكاوي من العاملين أو وجود تحقيقات بشأن مخالفات أدارية أو مالية أمر عار تماما من الصحة.

ووجه المتحدث الرسمي الشكر للأمين العام السابق، بالنيابة عن قيادات المجلس والإعضاء والأمانة الفنية، عن جهوده في الفترة التي قضاها في منصبه.

القومي لحقوق الإنسان يفند ادعاءات عدد من الصحف بشأن استقالة أمينه

وقال المتحدث الرسمي إن ما نشر علي بعض المواقع الإخبارية بشأن تكليف عضو بالمجلس بتسيير الأعمال بدلًا من الأمين العام السابق قد جاء في أعقاب استقالة السفير فهمي فايد من منصبه، أمس الخميس، حيث حملت الاستقالة رغبة الأمين العام السابق في ترك منصبه طوعا "للتفرغ لأداء مهام أخرى فى هذا التوقيت".

وأشار المتحدث إلي أن السفير فهمي فايد قد قام بمهام عمله كأمين عام لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ولم يحدث أن تطرقت تحقيقات أو مطالبات من العاملين في المجلس إلى أية مخالفات شابت عمله طوال تلك الفترة.